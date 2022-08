Volantino MD | ‘Speciale grigliata’ | offerte e promozioni dal 9 al 21 agosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 agosto 2022) Estate a tutto sconto con i supermercati del gruppo MD che lanciano una nuova campagna promozionale per ferre non solo. In questi giorni infatti, come tradizione vuole, saranno in molti a dedicarsi ai tradizionali barbecue. Se siete tra questi vi consigliamo allora di non perdere gli sconti dello speciale grigliata! NuovoMD2022 Vediamo subito i prodotti in copertina. Pollo aperto per griglia a 3.89 euro Salsiccia e salamella a 5.49 euro, gamberi argentini a 10.90 euro. Lambrusco Baluardo abboccato a 1.99 euro e Vino spumante Muller Thurgau a 1.99 euro. Leggi anche:Euronics ‘Svuota Tutto e Scontatissimi’: lediQuanto durano leLedel nuovosaranno attive ...