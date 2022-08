Vista da vicino - Tutta la Peugeot 208 foto per foto (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel 2019 la Peugeot ha introdotto sul mercato la seconda generazione della 208, ma la storia della piccola francese ha radici ben più profonde, che risalgono al secolo scorso con antenate iconiche, come la 205 e la 206. Da sempre proiettata verso il futuro, sia per design, sia per soluzioni tecniche, la segmento B ha ora aperto le porte all'elettrificazione ed è disponibile con motori benzina e diesel, ma anche in versione puramente elettrica. La e-208 ha 136 CV e un'autonomia dichiarata di 450 chilometri, con un prezzo che si pone al vertice della gamma: 34.450 euro. Più economiche le versioni con motori endotermici, come le PureTech con il 1.2 benzina da 75 o 101 CV (17.370 o 20.570 euro) o la 208 BlueHDi con il 1.5 diesel da 102 CV (21.920 euro). Buona compagna di viaggio. Lunga - sia in versione termica, sia elettrica - quattro metri e sei centimetri, la 208 è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel 2019 laha introdotto sul mercato la seconda generazione della 208, ma la storia della piccola francese ha radici ben più profonde, che risalgono al secolo scorso con antenate iconiche, come la 205 e la 206. Da sempre proiettata verso il futuro, sia per design, sia per soluzioni tecniche, la segmento B ha ora aperto le porte all'elettrificazione ed è disponibile con motori benzina e diesel, ma anche in versione puramente elettrica. La e-208 ha 136 CV e un'autonomia dichiarata di 450 chilometri, con un prezzo che si pone al vertice della gamma: 34.450 euro. Più economiche le versioni con motori endotermici, come le PureTech con il 1.2 benzina da 75 o 101 CV (17.370 o 20.570 euro) o la 208 BlueHDi con il 1.5 diesel da 102 CV (21.920 euro). Buona compagna di viaggio. Lunga - sia in versione termica, sia elettrica - quattro metri e sei centimetri, la 208 è ...

BernardinoNico4 : @Sonia59804639 LUNA TI HO VISTA DAPPERTUTTO ANCHE IN FONDO AL MARE.... A MEZZANOTTE PUOI TROVARMI VICINO A UN JUKE-BOX.... ?? - chiattil22 : Ho deciso che quest'anno non me ne frega niente di vedere le stelle per la notte di San Lorenzo. Tanto scorso anno,… - infoiteconomia : La Dacia Duster vista da vicino: interni, motori, foto e prezzi di listino - franz319 : @GRealta Certo che sì. Avevo un vicino di posto a San Sito con 30 anni di abbonamento (B comprese) che ogni partita… - Grossinho82 : @RadioRossonera Vista la voluta,NON comunicazione della società. Sarebbe bello che lo raccontasse chi è vicino alle… -