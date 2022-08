Virus o batterio | la località marina protagonista dei malori Il timore dei turisti

(Di lunedì 8 agosto 2022)Il luogo pugliese coinvolto in una serie di da pronto soccorso che ha costretto le vittime a prendere provvedimenti. E’ ancora un’incognita e non si riesce… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

romatorino : RT @giorgio757: Un virus sconosciuto a Gallipoli? I racconti su TikTok: «Occhi rossi e febbre, c'è un batterio nell'acqua» - Miti_Vigliero : Virus a Gallipoli? I racconti: «Batterio nell'acqua. Occhi rossi, tosse e febbre» - giorgio757 : Un virus sconosciuto a Gallipoli? I racconti su TikTok: «Occhi rossi e febbre, c'è un batterio nell'acqua» - infoitsalute : Virus a Gallipoli? I racconti su TikTok: «Batterio nell'acqua. Occhi rossi, tosse e febbre alta» - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Un virus sconosciuto a Gallipoli? I racconti su TikTok: «Occhi rossi e febbre, c'è un batterio nell'acqua» -

nell'acqua' L'allarme cresce sui social per ildi origine sconosciuta. Alcuni utenti dicono di utilizzare l'acqua nelle bottiglie per lavarsi, perché sono convinti che questo...Sul popolare social di TikTok, molto apprezzato dai giovanissimi, si racconta di un nuovoche è causato, molto probabilmente da unpresente nell'acqua, che causerebbe febbre e occhi ...«Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che non è Covid», racconta Paola sulla piattaforma social. Sono i sintomi di chi torna della vacanze a Gallipoli, Riccione, Pag (Croazia), Corfù (Grecia) e ...Molti giovani hanno denunciato sulla nota piattaforma di avere avuto occhi rossi e febbre, temendo di aver contratto l'Escherichia Coli ...