VIDEO | Calciomercato Napoli | È FATTA | ARRIVA IL NUOVO PORTIERE!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sono giorni particolarmente caldi per il, chiamato a chiudere diverse trattative. Con l’addio in queste di Nikita Contini, che sarà quanto prima ufficialmente ungiocatore della Sampdoria, il club azzurro è pronto a chiudere il rinforzo tra i pali. Stando a quanto rivelato dall’esperto di, Alfredo Pedullà, ci sarebbe la svolta per Salvatore Sirigu, pronto a firmare un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione. Il portiere ex Torino e PSG è ancora senza contratto, dopo che il suo contratto con il Genoa è scaduto nello scorso 30 giugno. Il suo nome è stato accostato con forza in questi mesi al club partenopeo, che è ancora alla ricerca del sostituto di David Ospina, al netto del destino di Alex Meret. Il portiere friulano, in scadenza nel giugno del 2023, non ha firmato il rinnovo di contratto, e ...