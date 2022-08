Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)DEL 8 AGOSTOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VALMONTONE E ANAGNI, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULLA RESTANTE RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULL’APPIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NEI PRESSI DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO INFINE CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E DELLA, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA-LATINA ...