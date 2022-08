Vasto incendio in Spagna, mille ettari di foresta bruciati a Santa Cruz del Valle: i vigili del fuoco al lavoro – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) I vigili del fuoco spagnoli e le unità militari di emergenza combattono un incendio a Santa Cruz del Valle, nella regione centrale della Castilla y Leon. L’incendio ha già bruciato circa 1.000 ettari di foresta nella zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Idelspagnoli e le unità militari di emergenza combattono undel, nella regione centrale della Castilla y Leon. L’ha già bruciato circa 1.000dinella zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

