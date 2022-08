Varato nel porto di Gaeta il primo catamarano “green” interamente alimentato ad idrogeno

marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - andreafrugiuele : @martafana Il m5s che non scade nel ridicolo mi sembra alquanto difficile. Considerare di Sinistra il pdc che ha va… - PressMareItalia : 'Sono molto orgoglioso – spiega #PinoMusolino Presidente dell'#AdSPdelMarTirrenoCentroSettentrionale nel porto di… - susannaarcari : RT @marattin: E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con successo tr… - DiNapoliSilvio : -

Il Nautilus

Il ministro del Lavoro in un comunicato del 29 luglio aveva fatto sapere di aver proposto la proroga in vista del varo del nuovo decreto "Aiuti", matesto finale del provvedimentopoi ...Il bonus che sarà corrispostomese di ottobre, è inoltre esteso ai lavoratori dello sport. Il provvedimentoieri stanzia anche 100 milioni di euro per rifinanziare il Fondo per il sostegno ... AdSP MTCS: Varato nel porto di Gaeta il primo catamarano “green” “The Island” interamente alimentato ad idrogeno Si allarga la platea dei beneficiari del bonus da 200 euro. Nel pacchetto di misure approvate con il Decreto Aiuti-bis figura dunque anche l’estensione del bonus 200 euro ...PORTO VIRO - Sono già fissate per domenica 28 agosto, in un intervallo che va dalle 5 alle 13, le operazioni per uscita dal cantiere navale Visentini dello scafo C238. I lavori per ...