Vaiolo delle scimmie, Pregliasco: “Vaccinazione simbolica, cruciale prevenzione” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Contro il Vaiolo delle scimmie “ad oggi la Vaccinazione è quasi simbolica”, partita in Italia “con poche dosi in quattro regioni. Sicuramente il vaccino può essere importante come elemento protettivo per i soggetti particolarmente a rischio, ma l’elemento fondamentale resta la prevenzione” attraverso “la responsabilità dei comportamenti”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. L’esperto invita a puntare sulla “comunicazione”, un’informazione diffusa e corretta sull’infezione da Monkeypox virus, “evitando assolutamente lo stigma”, ammonisce. “Perché proprio per il timore dello stigma, per quanto posso vedere – riferisce il medico – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Contro il“ad oggi laè quasi”, partita in Italia “con poche dosi in quattro regioni. Sicuramente il vaccino può essere importante come elemento protettivo per i soggetti particolarmente a rischio, ma l’elemento fondamentale resta la” attraverso “la responsabilità dei comportamenti”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. L’esperto invita a puntare sulla “comunicazione”, un’informazione diffusa e corretta sull’infezione da Monkeypox virus, “evitando assolutamente lo stigma”, ammonisce. “Perché proprio per il timore dello stigma, per quanto posso vedere – riferisce il medico – ...

