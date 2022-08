Vaiolo delle scimmie, Galli: “Vaccino più che consigliabile a categorie esposte” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Vaccinarsi contro il Vaiolo delle scimmie “è più che consigliabile per le categorie di persone più esposte al virus”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito all’avvio delle somministrazioni, da oggi, nelle Regioni con il maggior numero di casi d’infezione. “Il Vaccino contro il Vaiolo riesce ad avere funzione preventiva rispetto al Vaiolo delle scimmie e quindi vale le pena utilizzarlo, considerando che il fenomeno continua ad essere presente. Dunque può essere opportuno muoversi di conseguenza, con una proposta attiva di prevenzione da parte delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Vaccinarsi contro il“è più cheper ledi persone piùal virus”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo, già direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito all’avviosomministrazioni, da oggi, nelle Regioni con il maggior numero di casi d’infezione. “Ilcontro ilriesce ad avere funzione preventiva rispetto ale quindi vale le pena utilizzarlo, considerando che il fenomeno continua ad essere presente. Dunque può essere opportuno muoversi di conseguenza, con una proposta attiva di prevenzione da parte...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto l'Istituto Spallanzani di Roma avvia la vaccinazione per le categorie indi… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - sabribri1977 : RT @Leonard1306___: Quindi la prossima epidemia sarà quella da immunodeficienza acquisita, spacciata per vaiolo delle scimmie, innescata da… - Ewavolpones84 : RT @Leonard1306___: Quindi la prossima epidemia sarà quella da immunodeficienza acquisita, spacciata per vaiolo delle scimmie, innescata da… -