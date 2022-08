Vaiolo delle scimmie, al via vaccino in Italia: cosa dicono Andreoni, Bassetti e Galli (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina all’Istituto Spallanzani di Roma sono iniziate le prime vaccinazioni in Italia contro il Vaiolo delle scimmie. La distribuzione del vaccino anti-Monkeypox riguarda per ora 4 Regioni con più casi: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Il vaccino viene somministrato “alle categorie a rischio come dettato dal ministero della Salute. C’è stata una grande partecipazione e questo significa che le persone hanno compreso la validità dello strumento vaccino. Ribadiamo che non è una malattia grave ma occorre chiudere subito questa partita e far sì che non si estenda al resto della popolazione” ha detto in un videomessaggio il direttore generale dell’Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. “Finalmente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina all’Istituto Spallanzani di Roma sono iniziate le prime vaccinazioni incontro il. La distribuzione delanti-Monkeypox riguarda per ora 4 Regioni con più casi: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Ilviene somministrato “alle categorie a rischio come dettato dal ministero della Salute. C’è stata una grande partecipazione e questo significa che le persone hanno compreso la validità dello strumento. Ribadiamo che non è una malattia grave ma occorre chiudere subito questa partita e far sì che non si estenda al resto della popolazione” ha detto in un videomessaggio il direttore generale dell’Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. “Finalmente ...

