Va in pensione il Comandante della Stazione di Grisì Girolamo Milella (Di lunedì 8 agosto 2022) , ed oggi, in Sala Rossa, nel palazzo comunale di Monreale, il sindaco Alberto Arcidiacono, insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e a Claudio Burgio, Presidente dell'Osservatorio Sviluppo e Legalità in memoria di Giuseppe La Franca, ha voluto consegnargli una targa. Il maresciallo Girolamo Milella è stato ringraziato per il prezioso servizio reso alla comunità di Grisì come Comandante della Stazione Carabinieri nel corso dei suoi 13 anni di permanenza. Alla cerimonia, vi hanno preso parte, fra gli altri, il Comandante della Compagnia di Partinico Mario Petrosino che si è unito ai ringraziamenti e alle parole di stima espresse dai rappresentanti istituzionali della città normanna.

