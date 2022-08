Usa | al Senato passa il maxi piano su clima e tasse | vittoria per Biden

Agenzia_Ansa : Il Senato americano approva il maxi piano contro il cambiamento climatico e sul fronte fiscale con 51 voti a favore… - RaiNews : Dopo un anno di trattative Joe Biden e i democratici la spuntano e il Senato approva - con il voto determinante del… - MediasetTgcom24 : Usa, via libera del Senato al maxi piano da 740 miliardi su clima, tasse e sanità #usa #senato #joebiden - fisco24_info : Clima, tasse, sanità: Senato Usa approva maxi piano Biden da 740 miliardi: Spese finanziate con una minimum tax del… - Retedellereti : finalmente da amministrazione #Biden un segnale che fa sperare se ora facessero qualcosa anche per la #pace sarebbe… -

Agenzia ANSA

Il maggiore investimento nella lotta al cambiamento climatico della storia americana: dopo un anno di trattative Joe Biden e i democratici la spuntano e ilapprova - con il voto determinante del vicepresidente Kamala Harris - il maxi piano da 740 miliardi di dollari sul clima, le tasse e la sanita'. L'Inflation Reduction Act e' stato approvato con ...Non suscita particolari reazioni l'approvazione da parte deldi una legge per la protezione dell'ambiente che vale, tra sgravi fiscali ed investimenti, 430 miliardi di dollari. Ma l'... Usa: via libera del Senato al piano su clima e tasse Il maggiore investimento nella lotta al cambiamento climatico della storia americana: dopo un anno di trattative Joe Biden e i democratici ...Dopo una maratona di 27 ore di dibattito nel fine settimana, il disegno di legge, che aumenta fra l'altro le tasse alle società, passa alla Camera venerdì praticamente blindato. Era partito 18 mesi fa ...