Urso querela Repubblica | non è vero che Emmanuel Gout ha finanziato la mia campagna elettorale

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il senatore Adolfoha presentato ogginei confronti del quotidiano ‘La’ per le false affermazioni contenute in un articolo del 5 agosto ove si sosteneva che persona legata a Putin avessela sua. Il senatoreaveva smentito immediatamente la notizia con comunicato riportato da tutte le agenzie. Nonostante ciò il quotidiano ‘La‘ non aveva né sollecitato chiarimenti né preso atto della smentita. Da qui l’iniziativa giudiziaria del presidente del Copasir. Cosa scrivevail 5 agosto L’articolo faceva riferimento a, scrivendo che è “nel comitato scientifico della fondazione di, Farefuturo, ...

'Il senatore Adolfoha presentato ogginei confronti del quotidiano 'La Repubblica' per le false affermazioni contenute in un articolo del 5 agosto ove si sosteneva che persona legata a Putin avesse ...