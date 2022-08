Università Sapienza, il nuovo corso in Gender Studies nel mirino degli haters: le minacce su Telegram (Di lunedì 8 agosto 2022) L’Università Sapienza di Roma nel mirino degli haters. E’ l’anno di esordio per il corso di laurea magistrale “Gender Studies, culture politiche per i media e la comunicazione”, un corso che punta a formare professionisti di livello avanzato in grado di operare nei settori dell’informazione, della produzione, promozione e distribuzione di contenuti mediali. Eppure, in queste ore, alcuni haters si sono scagliati contro l’ateneo. Leggi anche: Roma, studentesse molestate all’Università: a processo il Professore, l’accusa è di violenza sessuale Il corso in “Gender Studies, culture politiche per i media e la comunicazione” Il corso è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) L’di Roma nel. E’ l’anno di esordio per ildi laurea magistrale “, culture politiche per i media e la comunicazione”, unche punta a formare professionisti di livello avanzato in grado di operare nei settori dell’informazione, della produzione, promozione e distribuzione di contenuti mediali. Eppure, in queste ore, alcunisi sono scagliati contro l’ateneo. Leggi anche: Roma, studentesse molestate all’: a processo il Professore, l’accusa è di violenza sessuale Ilin “, culture politiche per i media e la comunicazione” Ilè stato ...

