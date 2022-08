Una vulnerabilità di Twitter ha esposto 5,4 milioni di account (Di lunedì 8 agosto 2022) Twitter venerdì ha rivelato che un bug zero-day ora corretto è stato utilizzato per collegare numeri di telefono ed e-mail agli account utente sulla piattaforma di social media. “Come risultato della vulnerabilità, se qualcuno inviasse un indirizzo e-mail o un numero di telefono ai sistemi di Twitter, i sistemi di Twitter direbbero alla persona a quale account Twitter erano associati gli indirizzi e-mail o il numero di telefono inviati, se presenti”, ha affermato la società in un consultivo. Twitter ha affermato che il bug, di cui è stato informato nel gennaio 2022, derivava da una modifica al codice introdotta nel giugno 2021. Nessuna password è stata esposta a causa dell’incidente. Il ritardo di sei mesi nel rendere pubblico questo problema deriva da ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 8 agosto 2022)venerdì ha rivelato che un bug zero-day ora corretto è stato utilizzato per collegare numeri di telefono ed e-mail agliutente sulla piattaforma di social media. “Come risultato della, se qualcuno inviasse un indirizzo e-mail o un numero di telefono ai sistemi di, i sistemi didirebbero alla persona a qualeerano associati gli indirizzi e-mail o il numero di telefono inviati, se presenti”, ha affermato la società in un consultivo.ha affermato che il bug, di cui è stato informato nel gennaio 2022, derivava da una modifica al codice introdotta nel giugno 2021. Nessuna password è stata esposta a causa dell’incidente. Il ritardo di sei mesi nel rendere pubblico questo problema deriva da ...

