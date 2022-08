Una voragine si è aperta nel terreno all’improvviso: è profonda 200 metri (Di lunedì 8 agosto 2022) Una voragine gigantesca si è aperta all’improvviso nella terra sconvolgendo i lavori di una miniera: ancora sono ignote le cause che hanno portato a questo evento surreale. Un cratere enorme si è aperto improvvisamente vicino alla città di Tierra Amarilla, in provincia di Coniapo in Cile. È accaduto nella miniera di rame “Ojos del Salad” in cui si è aperta la voragine che ha fatto preoccupare tutti i lavoratori e i cittadini del posto e non solo. foto Adobe stockIl buco si è aperto nel terreno e ha destato un allarme iniziale poiché le sue dimensioni sono importanti: ha un diametro di 25 metri e una profondità di 200 metri. Come si può notare dalle foto, inoltre, la sua forma è perfettamente tondeggiante. Questo tipo di ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 agosto 2022) Unagigantesca si ènella terra sconvolgendo i lavori di una miniera: ancora sono ignote le cause che hanno portato a questo evento surreale. Un cratere enorme si è aperto improvvisamente vicino alla città di Tierra Amarilla, in provincia di Coniapo in Cile. È accaduto nella miniera di rame “Ojos del Salad” in cui si èlache ha fatto preoccupare tutti i lavoratori e i cittadini del posto e non solo. foto Adobe stockIl buco si è aperto nele ha destato un allarme iniziale poiché le sue dimensioni sono importanti: ha un diametro di 25e una profondità di 200. Come si può notare dalle foto, inoltre, la sua forma è perfettamente tondeggiante. Questo tipo di ...

