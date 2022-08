“Una brutta notizia per lui”. Stefano De Martino, questa non ci voleva: estate rovinata (Di lunedì 8 agosto 2022) Per Stefano De Martino è un momento d’oro sia dal punto di vista professionale che da quello che riguarda la sua vita privata. È reduce da una brillante stagione televisiva e ha concluso la fortunata esperienza estiva con il Tim Summer Hits, in coppia alla conduzione con Andrea Delogu. Nel frattempo è scattata di nuovo la passione con l’ex moglie Belen Rodriguez e dopo i primi incontri lo scorso inverno, adesso sono definitivamente usciti allo scoperto e nuovamente stanno facendo sognare i fan. Con Santiago e Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la coppia di ex coniugi, tornata insieme negli ultimi mesi, ha ufficializzato un clima di famiglia ormai dato per scontato. Tavolate con la famiglia Rodriguez al completo e foto al tramonto, in cui la complicità appare palpabile. Sempre ad Albarella, si erano rifugiati la scorsa Pasqua, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) PerDeè un momento d’oro sia dal punto di vista professionale che da quello che riguarda la sua vita privata. È reduce da una brillante stagione televisiva e ha concluso la fortunata esperienza estiva con il Tim Summer Hits, in coppia alla conduzione con Andrea Delogu. Nel frattempo è scattata di nuovo la passione con l’ex moglie Belen Rodriguez e dopo i primi incontri lo scorso inverno, adesso sono definitivamente usciti allo scoperto e nuovamente stanno facendo sognare i fan. Con Santiago e Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la coppia di ex coniugi, tornata insieme negli ultimi mesi, ha ufficializzato un clima di famiglia ormai dato per scontato. Tavolate con la famiglia Rodriguez al completo e foto al tramonto, in cui la complicità appare palpabile. Sempre ad Albarella, si erano rifugiati la scorsa Pasqua, ...

GoalItalia : 'L'invidia è una brutta bestia, chi mi attacca vorrebbe stare con me' ?? Bernardeschi risponde alle critiche per il… - simonebaldelli : Il PD ha ritirato, dopo averlo prima dato, il consenso ad esaminare la pdl (unanimità in commissione, zero emendame… - claxarmy : @softyavel Ehyyy teso non tanto bene mi sono appena fatta due piangiuntine ciò ancora la febbre non sto in piedi ci… - ftdtxsrry : la parte più brutta di una vacanza è fare la valigia - Ehehe002 : @PescaraCalcio @PescaraCalcio Dai oh fate i seri , che ha perso l Inter non mi interessa ma per l ennesima volta ab… -