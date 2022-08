Un posto al sole | trama 9 agosto 2022 | Nunzio non si arrende

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il personaggio disarà al centro dell'episodio di Unaldi martedì 9. Il giovane, di recente, aveva programmato di partire con Chiara che, prossima al processo per la tragica morte di suo padre e terrorizzata all'idea di finire in prigione, ha proal fidanzato di fuggire dall'Italia. I due si erano anche procurati i documenti falsi grazie all'aiuto di Franco, ma l'intervento di Katia ha spinto la ragazza a lasciarea poche ore dalla partenza e a lasciare Napoli da sola. La Cammarota, infatti, dopo aver saputo le intenzioni del figlio, è corsa dalla Petrone per sollecitarla a lasciare libero il ragazzo di vivere la propria vita in compagnia dei suoi cari e non continuamente in fuga. Chiara è rimasta molto colpita da quelle ...