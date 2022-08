Un posto al Sole anticipazioni: la puntata dell’8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) Riparte come ogni lunedì, il nuovo ciclo di puntate dedicate a Un posto al Sole, la storica soap opera partenopea che ha recentemente superato il traguardo record dei 6000 episodi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai3. UN posto AL Sole anticipazioni Ornella è rimasta profondamente delusa dal comportamento di Raffaele e, seppur con rammarico, ha ormai capito che il loro matrimonio è giunto al capolinea, nonostante tutti i tentativi per salvarlo. Tentavi che, in realtà, sono stati compiuti principalmente da Viola, determinata più che mai a far rimanere Raffaele, l’uomo che le ha fatto da padre. Nonostante ciò, sembra che nemmeno l’aiuto della ragazza possa migliorare la ... Leggi su zon (Di lunedì 8 agosto 2022) Riparte come ogni lunedì, il nuovo ciclo di puntate dedicate a Unal, la storica soap opera partenopea che ha recentemente superato il traguardo record dei 6000 episodi. Scopriamo insieme tutte leinerenti allache andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai3. UNALOrnella è rimasta profondamente delusa dal comportamento di Raffaele e, seppur con rammarico, ha ormai capito che il loro matrimonio è giunto al capolinea, nonostante tutti i tentativi per salvarlo. Tentavi che, in realtà, sono stati compiuti principalmente da Viola, determinata più che mai a far rimanere Raffaele, l’uomo che le ha fatto da padre. Nonostante ciò, sembra che nemmeno l’aiuto della ragazza possa migliorare la ...

