Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 8 agosto al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura Mosca accusato oggi le forze ucraine di essere responsabili del bombardamento della più grande centrale nucleare quella di Zapponi shaida messo in guardia contro conseguenze catastrofiche per l’Europa il bombardamento del sito della centrale nucleare da parte delle forze armate ucraine potenzialmente estremamente pericolose potrebbe avere conseguenze catastrofiche per una vasta area compreso il territorio europeo ha detto il portavoce del Cremlino per scopi da parte sua accusa l’esercito Russo di avere colpito le strutture dell’impianto il portavoce del Cremlino ha affermato che i paesi occidentali che hanno influenza su chi è che dovrebbero premere per evitare i bombardamenti della centrale il segretario generale dell’ONU Antonio guterres ...