Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale io non so cosa sia accaduto in questi pochi giorni trascorsi dalla sigla dell’accordo tra azione più Europa e PD personalmente Sono molto dispiaciuta politicamente incredula lo ha detto la senatrice di più Europa Emma Bonino a in onda su La7 dopo la rottura della corda elettorale decisa dal leader di azione Carlo Calenda la bozza dell’accordo per ironia della sorte era stata scritta da Calenda aggiunto Bonino sottolineando che la tirita Innanzitutto tenere fede alla parola data non è stereo cambiano opinione ogni tre giorni Specialmente per chi si candida a partecipare al governo di un paese voltiamo pagina in coincidenza con l’inizio ufficiale della 333 Legea di SLA Mica sono proseguiti i lanci di razzi dalla striscia di Gaza i raid israeliani di risposta l’ho detto l’esercito ...