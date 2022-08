Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 428 contagi e 3 morti | bollettino 8 agosto

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sono 428 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri tre. Nella regione sono 1.352.301 i casi di positività al Coronavirus, 116 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 312 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.254.545 (92,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 414 tamponi molecolari e 2.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 603 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : ?? Il Segretario generale dell’#Onu ha chiesto di sospendere ogni operazione militare “suicida” alle centrali nuclea… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - MrLin27 : Ucraina, ultime notizie. Gb: mine antiuomo russe lungo linee difensive nel Donbass @sole24ore - SkyTG24 : Uccide moglie a bastonate a Venaria, oggi interrogatorio e convalida -

Il Sole 24 ORE

Segui lesui protagonisti, i partiti e i sondaggi politici nel nostro Speciale elezioni 2022 Ore 10:12 - Magi (+Europa): "Patto con Pd è un successo, confermiamo apprezzamento" "Quel ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Ucraina, ultime notizie. Gb: mine antiuomo russe lungo linee difensive nel Donbass Giorgia Meloni e Giuseppe Conte hanno assistito da spettatori all’incredibile evoluzione delle ultime ore, che ha portato alla rottura del patto Pd-Azione alle prossime elezioni politiche. Il leader ...Le vacanze estive del 2022 saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni. Lo afferma il Codacons, secondo gli ultimi dati Istat che registrano rincari fino a tre cifre per il settore turisti ...