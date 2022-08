Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 1 169 contagi e 27 morti | 166 casi a Milano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sono 1.169 i nuovidainsecondo il bollettino di, 8 agosto. Si registrano inoltre altri 27. Ai nuovisono 166. 8.810 i tamponi effettuati, da cui è risultato positivo il 13,2%. Salgono a 41.806 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono35, 1 meno di ieri; mentre aumenta il numero di pazienti nei repartiordinari,1.125, 12 più di 24 ore fa. Nel Milanese isono 312, di cui 166 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 210 nuovie quella di Bergamo con 107. Incremento a due cifre negli altri territori della: Pavia +86, Monza e ...

Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - fanpage : #ElezioniPolitiche22, Emma Bonino critica #Calenda: 'Motivazioni fumose, resto con Letta' - fanpage : 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfi… - cn1926it : #LoCelso, anche la #Fiorentina si inserisce per l’argentino: le ultime di mercato - FGuardiella : Covid: nelle ultime 24 ore 11.976 contagiati e 113 le vittime -

Il Sole 24 ORE

Sono 11.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 26.662. Le vittime sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. Il tasso è al 15,8%, stabile rispetto al 16% ...I guariti e dimessi nelle24 ore sono 52.651. Bollettino Covid di oggi 8 agosto 2022, la curva dei nuovi positivi. Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile ... Elezioni ultime notizie. Calenda-Renzi verso possibile alleanza. Meloni: «Se Fdi primo, io sarò ... Il Napoli potrebbe presto dire addio ad uno dei giocatori-chiave delle ultime stagioni, infatti Fabian Ruiz sarebbe vicinissimo al PSG e mancherebbe solo l'accordo tra i due club ...Roma, 8 agosto 2022 - La Alpine è alla disperata ricerca di un pilota che possa fare da compagno a Esteban Ocon nel 2023. Il team francese ha prima perso Fernando Alonso , che passerà in Aston Martin, ...