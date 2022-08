UFFICIALE, Sanchez non è più un giocatore dell'Inter: firmata la rescissione (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel primo pomeriggio Alexis Sanchez è arrivato nella sede dell'Inter per firmare la risoluzione del contratto con l'Inter. Nei... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Nel primo pomeriggio Alexisè arrivato nella sedeper firmare la risoluzione del contratto con l'. Nei...

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - sportli26181512 : Ufficiale, risoluzione per #Sanchez: incassa una cifra super: Alla Pinetina si è rivisto Zhang, al rientro dalla va… - calciomercatoo_ : UFFICIALE :“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratt… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Inter, ufficiale la risoluzione del contratto per Sanchez: l’impatto dell’operazione a bilancio - Rex_exy : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @Inter | Ufficiale la risoluzione di #Sanchez: il comunicato -