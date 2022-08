Ucraina, la prima nave carica di grano (battente bandiera turca) è arrivata nel porto di Derince – Video (Di lunedì 8 agosto 2022) La nave carica di 12mila tonnellate di grano, Polarnet, partita dal porto di Odessa il 5 agosto, è arrivata al porto di Derince in Turchia. Si tratta della prima imbarcazione a raggiungere la sua destinazione finale tra quelle partite la scorsa settimana per esportare cereali dall’Ucraina nell’ambito dell’accordo tra Ankara, Mosca, Kiev e Onu. “Altre navi arriveranno nei porti di destinazione nei prossimi giorni. È un segno positivo per i mercati del mondo e un esempio perfetto di come l’iniziativa per il grano nel Mar Nero funzioni grazie al sostegno di Turchia e Nazioni Unite” ha scritto su Twitter il ministro per le Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov commentando l’arrivo della nave nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Ladi 12mila tonnellate di, Polarnet, partita daldi Odessa il 5 agosto, èaldiin Turchia. Si tratta dellaimbarcazione a raggiungere la sua destinazione finale tra quelle partite la scorsa settimana per esportare cereali dall’nell’ambito dell’accordo tra Ankara, Mosca, Kiev e Onu. “Altre navi arriveranno nei porti di destinazione nei prossimi giorni. È un segno positivo per i mercati del mondo e un esempio perfetto di come l’iniziativa per ilnel Mar Nero funzioni grazie al sostegno di Turchia e Nazioni Unite” ha scritto su Twitter il ministro per le Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov commentando l’arrivo dellanel ...

