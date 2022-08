Ucraina, gli Usa annunciano: A Zelenski 1 miliardo di dollari di nuovi aiuti militari (Di lunedì 8 agosto 2022) Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, per un valore complessivo di un miliardo di dollari. Lo ha annunciato in una nota il portavoce incaricato del Pentagono, Todd Breasseale, aggiungendo che si tratta del 13mo pacchetto di forniture approvato dall’amministrazione del presidente Joe Biden da agosto 2021. “Gli aiuti includono munizioni, armamenti ed equipaggiamenti militari che le Forze armate ucraine stanno gia’ utilizzando con successo per difendere il proprio Paese”, ha detto. Nello specifico, le forniture includono nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars, 75 mila munizioni da 155 millimetri per i sistemi di artiglieria, 20 mortai da 120 millimetri con circa 20 mila munizioni; ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo pacchetto diall’, per un valore complessivo di undi. Lo ha annunciato in una nota il portavoce incaricato del Pentagono, Todd Breasseale, aggiungendo che si tratta del 13mo pacchetto di forniture approvato dall’amministrazione del presidente Joe Biden da agosto 2021. “Gliincludono munizioni, armamenti ed equipaggiamentiche le Forze armate ucraine stanno gia’ utilizzando con successo per difendere il proprio Paese”, ha detto. Nello specifico, le forniture includono nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars, 75 mila munizioni da 155 millimetri per i sistemi di artiglieria, 20 mortai da 120 millimetri con circa 20 mila munizioni; ...

