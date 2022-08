Ucraina, filorussi annunciano referendum per l'annessione di Zaporizhzhia alla Russia (Di lunedì 8 agosto 2022) Il capo della regione di Zaporozhzhia, Yevhen Balitsky, ha annunciato di aver firmato un ordine per indire un referendum sull'adesione della regione alla Russia. "Sto firmando l'ordine della ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) Il capo della regione di Zaporozhzhia, Yevhen Balitsky, ha annunciato di aver firmato un ordine per indire unsull'adesione della regione. "Sto firmando l'ordine della ...

