Tragedia nel mondo delle arti marziali, morto il campione Leandro Lo (Di lunedì 8 agosto 2022) Aveva 33 anni Tragedia nel mondo delle arti marziali. Si è spento a soli 33 anni Leandro Lo. campione del mondo per otto volte è stato ucciso durante una lite a San Paolo. A dare l’annuncio l’avvocato di famiglia. Subito noto il colpevole, un agente di polizia (Henrique Otavio Oliveira Velozo) fuori servizio che si è consegnato alle autorità dopo il gesto. Leandro Lo è stato ucciso dopo un concerto a San Paolo presso uno dei club più noti, il Club Siria. Il poliziotto ha iniziato a inveire e minacciare il tavolo dove si trovava lo sportivo che ha cercato subito di braccarlo per evitare ripercussioni sugli altri. A raccontare cosa è avvenuto l0avvocatod i famiglia: “In quel preciso momento, l’uomo si è girato, ha tirato fuori una ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Aveva 33 anninel. Si è spento a soli 33 anniLo.delper otto volte è stato ucciso durante una lite a San Paolo. A dare l’annuncio l’avvocato di famiglia. Subito noto il colpevole, un agente di polizia (Henrique Otavio Oliveira Velozo) fuori servizio che si è consegnato alle autorità dopo il gesto.Lo è stato ucciso dopo un concerto a San Paolo presso uno dei club più noti, il Club Siria. Il poliziotto ha iniziato a inveire e minacciare il tavolo dove si trovava lo sportivo che ha cercato subito di braccarlo per evitare ripercussioni sugli altri. A raccontare cosa è avvenuto l0avvocatod i famiglia: “In quel preciso momento, l’uomo si è girato, ha tirato fuori una ...

