Tragedia nel mondo del cinema: la star di Magnum PI Roger Mosley vittima di un incidente stradale (Di lunedì 8 agosto 2022) La star di Magnum P.I si è tragicamente spenta all’età di 83 anni. Il ricordo della figlia E’ morto a 83 anni Roger E. Mosley, l’attore statunitense star di Magnum PI. Mosley, come si apprende dal The Sun, la scorsa settimana è stato coinvolto in un grave incidente d’auto che lo ha lasciato paralizzato alle spalle, come specificato da sua figlia Ch-a su Facebook. Dopo giorni di preghiere nella speranza che potesse farcela, l’attore si è spento nella giornata di ieri a causa delle gravi ferite riportate. “Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario – ha scritto sua figlia – odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di rendere onore all’eredità che hai lasciato a tutti noi. Ti amo papà”. Toccanti, ancora, le ultime ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 agosto 2022) LadiP.I si è tragicamente spenta all’età di 83 anni. Il ricordo della figlia E’ morto a 83 anniE., l’attore statunitensediPI., come si apprende dal The Sun, la scorsa settimana è stato coinvolto in un graved’auto che lo ha lasciato paralizzato alle spalle, come specificato da sua figlia Ch-a su Facebook. Dopo giorni di preghiere nella speranza che potesse farcela, l’attore si è spento nella giornata di ieri a causa delle gravi ferite riportate. “Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario – ha scritto sua figlia – odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di rendere onore all’eredità che hai lasciato a tutti noi. Ti amo papà”. Toccanti, ancora, le ultime ...

