Tra clima e inflazione. La vittoria di Biden letta da Margheri (Wec) (Di lunedì 8 agosto 2022) Alla fine quello che contava, come sempre, era il risultato. E il risultato è arrivato, anche se sul filo di lana. Joe Biden ha riportato dalla sua parte gli ultimi due senatori recalcitranti e grazie al voto della vicepresidente Kamala Harris ha portato a casa un piano di tutto riguardo, 740 miliardi di dollari per dare una sonora sveglia a due delle battaglie più importanti per il successore di Donald Trump: la sanità e il clima. Filo conduttore, nemmeno a dirlo, le tasse. Impossibile fare altrimenti visti i problemi strutturali degli Stati Uniti con il deficit e dunque, in ultima istanza, del debito. Le risorse, o meglio il grosso di queste ultime, vanno trovate attraverso una complessa architettura fiscale. Il pacchetto, che vale poco meno della metà del precedente piano di aiuti, approvato lo scorso novembre e tacciato da molti economisti di ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Alla fine quello che contava, come sempre, era il risultato. E il risultato è arrivato, anche se sul filo di lana. Joeha riportato dalla sua parte gli ultimi due senatori recalcitranti e grazie al voto della vicepresidente Kamala Harris ha portato a casa un piano di tutto riguardo, 740 miliardi di dollari per dare una sonora sveglia a due delle battaglie più importanti per il successore di Donald Trump: la sanità e il. Filo conduttore, nemmeno a dirlo, le tasse. Impossibile fare altrimenti visti i problemi strutturali degli Stati Uniti con il deficit e dunque, in ultima istanza, del debito. Le risorse, o meglio il grosso di queste ultime, vanno trovate attraverso una complessa architettura fiscale. Il pacchetto, che vale poco meno della metà del precedente piano di aiuti, approvato lo scorso novembre e tacciato da molti economisti di ...

