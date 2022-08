Toto-candidature nel centrodestra: Lotito, Maria Giovanna Maglie, Tremonti, Giulio Terzi di Sant’Agata i primi nomi (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si ferma il Toto-candidature nel centrodestra, nonostante ancora manchi l’ultimo accordo sui collegi e la ripartizione tra alleati. Il patron della Lazio, Claudio Lotito potrebbe trovare posto in lista con il centrodestra. A quanto trapela il presidente del club biancoceleste avrebbe un dialogo aperto sia con la Lega che con Fi. Il collegio potrebbe essere un uninominale del Lazio, con ‘paracadute’ al proporzionale. Pare certo invece il posto in lista per la giornalista Maria Giovanna Maglie, in quota Lega. Tra i big altri nomi dati in lista sono quelli degli ex ministri Giulio Tremonti e Giulio Terzi di Sant’Agata. Certi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si ferma ilnel, nonostante ancora manchi l’ultimo accordo sui collegi e la ripartizione tra alleati. Il patron della Lazio, Claudiopotrebbe trovare posto in lista con il. A quanto trapela il presidente del club biancoceleste avrebbe un dialogo aperto sia con la Lega che con Fi. Il collegio potrebbe essere un uninale del Lazio, con ‘paracadute’ al proporzionale. Pare certo invece il posto in lista per la giornalista, in quota Lega. Tra i big altridati in lista sono quelli degli ex ministridi. Certi di ...

