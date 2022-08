Toto-candidati: Claudio Lotito col centrodestra. Il presidente della Lazio ci riprova con Forza Italia (o con la Lega) (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si ferma il Toto-candidature nel centrodestra, nonostante ancora manchi l’ultimo accordo sui collegi e la ripartizione tra alleati. Il patron della Lazio, Claudio Lotito potrebbe trovare posto in lista con il centrodestra. A quanto trapela il presidente del club biancoceleste avrebbe un dialogo aperto sia con la Lega che con Fi. Il collegio potrebbe essere un uninominale del Lazio, con “paracadute” al proporzionale. Nelle scorse elezioni, il presidente della Lazio si candidò con Forza Italia in un collegio campano. Quel seggio venne assegnato al parlamentare Vincenzo Carbone, anche lui in corsa per gli azzurri, ma ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si ferma il-candidature nel, nonostante ancora manchi l’ultimo accordo sui collegi e la ripartizione tra alleati. Il patronpotrebbe trovare posto in lista con il. A quanto trapela ildel club biancoceleste avrebbe un dialogo aperto sia con lache con Fi. Il collegio potrebbe essere un uninominale del, con “paracadute” al proporzionale. Nelle scorse elezioni, ilsi candidò conin un collegio campano. Quel seggio venne assegnato al parlamentare Vincenzo Carbone, anche lui in corsa per gli azzurri, ma ...

