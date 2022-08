TMit_news : ???? Ufficiale: contratto depositato in Lega, Emirhan #Ilkhan è del #Torino ? #calciomercato #TMmercato - sportli26181512 : Torino, depositato il contratto di Ilkhan: Il Torino ha depositoato il contratto di Emirhan Ilkhan, centrocampista… - doss1906 : RT @ToroGoal: ?UFFICIALE Emirhan Ilkhan è un nuovo giocatore del @TorinoFC_1906 che paga la clausola rescissoria di 4.5M di € e 20% sulla r… - Giulianomercato : ? #Torino depositato il contratto di #Ilkan rinforzo dalla Turchia. - DeVivoFa : RT @TMit_news: ???? Ufficiale: contratto depositato in Lega, Emirhan #Ilkhan è del #Torino ? #calciomercato #TMmercato -

TUTTO mercato WEB

... oppure contare sulle pressioni del giocatore sul club per trasferirsi a. Max Allegri ha ... La Roma, intanto, abbraccia Georginio Wijnaldum, il cui contratto è già statoin Lega. Il ...Con argomenti "logicamente impeccabili", la Corte di Assise di Appello diha stabilito che Caleb Merlo - il 42enne originario del Camerun adottato nel 2004 da Paola ...verdetto 30215... UFFICIALE: Torino, per il centrocampo rinforzo dalla Turchia. Depositato il contratto di Ilkhan Il Torino ha depositoato il contratto di Emirhan Ilkhan, centrocampista classe 2004 preso dal Besiktas per 4,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita.L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista di Torino. Il Palermo ha depositato in Lega il contratto di Mladen Devetak, il difensore classe ‘99 ...