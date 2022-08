Tommaso Zorzi attacca Matteo Salvini: “Il voto degli analfabeti”. La replica del leader della Lega: “Buone elezioni anche a te” (Di lunedì 8 agosto 2022) Botta e risposta via social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. L’influencer, pubblicando su Twitter una foto postata da Salvini inerente i suoi avversari politici, ha scritto “Un idiota fatto e finito”. Il leader della Lega ha prontamente replicato: “Accipicchia, addirittura “idiota”!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te“. La querelle non si è fermata qui, perché Zorzi ha voluto nuovamente rispondere a Salvini, e lo ha fatto con queste parole: “Ma piantala con sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Botta e risposta via social tra. L’influencer, pubblicando su Twitter una foto postata dainerente i suoi avversari politici, ha scritto “Un idiota fatto e finito”. Ilha prontamenteto: “Accipicchia, addirittura “idiota”!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buona te“. La querelle non si è fermata qui, perchéha voluto nuovamente rispondere a, e lo ha fatto con queste parole: “Ma piantala con sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. ...

tommaso_zorzi : Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque alt… - tommaso_zorzi : Un #idiota fatto e finito. @matteosalvinimi #Lega - tommaso_zorzi : @matteosalvinimi Ti ricordo l’asse FdI-Lega-Forza Italia e soprattutto ti ricordo l’1 agosto 2013. Tu sei veramente… - ___setmefree : @MorettiAlle @tommaso_zorzi @matteosalvinimi Uh me l'ero persa l'opinione di quella che veniva ripagata in gelati,… - MilanFiki001 : @il_latinista @tommaso_zorzi È solo uno scorreggione pidiota ipocrita e fetente -