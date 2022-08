Tennis, Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal? Cosa ne pensa l’altoatesino (Di lunedì 8 agosto 2022) Una rivalità come Roger Federer e Rafael Nadal? Si vedrà. Di sicuro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sembrano destinati a caratterizzare il presente e ancor più il prossimo futuro del Tennis mondiale. L’italiano e lo spagnolo hanno dimostrato, al momento, di essere i giocatori migliori della nuova generazionale dal punto di vista tecnico e caratteriale. L’iberico è andato a prendersi vittorie importanti nel 2022, su tutte i Masters1000 di Miami e di Madrid, battendo sulla terra rossa spagnola anche Rafael Nadal e Novak Djokovic, mentre Sinner soprattutto negli ultimi due mesi ha fatto vedere chiari segnali di vitalità: i quarti di finale a Wimbledon, perdendo al quinto set contro Djokovic; il successo del torneo di Umago, sconfiggendo nell’atto ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Una rivalitàRogere Rafael? Si vedrà. Di sicuro, Jannike Carlossembrano destinati a caratterizzare il presente e ancor più il prossimo futuro delmondiale. L’italiano e lo spagnolo hanno dimostrato, al momento, di essere i giocatori migliori della nuova generazionale dal punto di vista tecnico e caratteriale. L’iberico è andato a prendersi vittorie importanti nel 2022, su tutte i Masters1000 di Miami e di Madrid, battendo sulla terra rossa spagnola anche Rafaele Novak Djokovic, mentresoprattutto negli ultimi due mesi ha fatto vedere chiari segnali di vitalità: i quarti di finale a Wimbledon, perdendo al quinto set contro Djokovic; il successo del torneo di Umago, sconfiggendo nell’atto ...

sbonaccini : E sulle spiagge della Romagna la promozione della Coppa Davis che abbiamo riportato in Emilia-Romagna per i prossim… - SuperTennisTv : ?? ????????????????? @janniksin è il nuovo campione del #CroatiaOpenUmag: 6-7 6-1 6-1 ad Alcaraz! Riempiamolo di ??… - SuperTennisTv : Tutto il calore del pubblico italiano al #CroatiaOpenUmag e il 1° titolo della stagione di Jannik ???? #tennis |… - OA_Sport : #TENNIS Sinner-Alcaraz, una rivalità come Federer-Nadal? L'altoatesino dice la sua a riguardo... - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, classifica ATP: Sinner scende, ora è dodicesimo -