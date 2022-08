Tempo stabile con un caldo meno intenso (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia una nuova settimana, vediamo insieme le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardia per oggi, lunedì 8 agosto, e per i prossimi giorni. ANALISI SINOTTICA Un’ampia area di alta pressione si estende sull’Europa occidentale, mentre sull’Europa centro-orientale scorrono correnti un po’ più fresche dai quadranti nord-orientali. In questo scenario, la nostra regione nei prossimi giorni vedrà un Tempo abbastanza stabile e con un debole flusso orientale che garantirà un clima estivo con caldo meno intenso rispetto alla scorsa settimana. Lunedì 8 agosto 2022 Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali con locali rovesci in rapido esaurimento; poco nuvoloso sui settori occidentali. Nel pomeriggio e in serata cielo poco ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia una nuova settimana, vediamo insieme le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardia per oggi, lunedì 8 agosto, e per i prossimi giorni. ANALISI SINOTTICA Un’ampia area di alta pressione si estende sull’Europa occidentale, mentre sull’Europa centro-orientale scorrono correnti un po’ più fresche dai quadranti nord-orientali. In questo scenario, la nostra regione nei prossimi giorni vedrà unabbastanzae con un debole flusso orientale che garantirà un clima estivo conrispetto alla scorsa settimana. Lunedì 8 agosto 2022Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali con locali rovesci in rapido esaurimento; poco nuvoloso sui settori occidentali. Nel pomeriggio e in serata cielo poco ...

