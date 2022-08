Telelaser sulla Pontina | nuovi controlli | il calendario delle postazioni dall’8 al 14 agosto 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 agosto 2022) Settimana prima di ferr, quella dell’esodo per le vacanze estive e quella del traffico che, inevitabilmente, sulle arterie principali sarà da bollino nero. Proprio per questo, però, non mancheranno iper limitare la velocità e invitare gli automobilisti a moderare l’andatura per rispettare i limiti e prevenire gli incidenti. Come sempre, anche questa volta, è stato reso noto dalla Polizia di Stato ilcon le, con l’elenco degli autovelox che, lo ricordiamo, viene aggiornato settimanalmente. Autovelox mobilial 14: ecco dove Ecco dunque ilcompleto dei(e non ...