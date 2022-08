Tegola Juve, Szczesny fermo venti giorni (Di lunedì 8 agosto 2022) Altro infortunio in casa bianconera, questa volta per il portiere, Wojciech Szczesny, che dovrà stare fermo quasi un mese, per colpa di una lieve lesione a un muscolo di una gamba. Lo riferisce la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Altro infortunio in casa bianconera, questa volta per il portiere, Wojciech, che dovrà starequasi un mese, per colpa di una lieve lesione a un muscolo di una gamba. Lo riferisce la ...

MomentiCalcio : Tegola #Juventus, infortunio per un titolare: salterà anche #JuveRoma - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: Tegola #Juve, #Szczesny ko: ecco quante partite salterà il portiere - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ?La #Juve deve fare i conti con l'infortunio subito da #Szczesny: il #polacco dovrà stare fuori per diverso tempo. Il… - Fprime86 : RT @tuttosport: Tegola #Juve, #Szczesny ko: ecco quante partite salterà il portiere - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, tegola #Szczesny: c'è lesione, salta la prima di campionato e non solo -