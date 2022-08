Tarquinia sotterranea | scoperta inattesa nell’Ospedale di Santa Croce

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 agosto 2022)– Una rete di ambienti sotterranei dimenticati è stata portata alla luce anel sottosuolo dell’ex-Ospedale di, in via Garibaldi, durante i lavori di risanamento conservativo, effettuati sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale. L’operazione di restauro dell’immobile sito al civico 23, da destinare alla nuova sede dell’ufficio anagrafe del comune di, ha richiesto la rimozione della pavimentazione moderna esistente. Sono stati così scoperti alcuni ambienti sotterranei, ai quali si è potuto accedere attraverso un vecchio lucernaio, un tempo chiuso da una griglia di ferro e poi murato all’epoca dell’abbandono del piano interrato. Dopo una ripresa con una telecamera, una ...