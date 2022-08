Taiwan | Pechino prosegue le esercitazioni militari Biden | “Non sono preoccupato | la Cina non andrà oltre”

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nuova giornata di incursioni cinesi nei cieli e nei mari attorno a. Il ministero della Difesa diha riferito che in tutto 13 navi e 39 aerei dell’Esercito popolare di liberazione cinesestati rilevati intorno alo spazio aereo dell’isola fino alle 17, ora locale. Ventuno degli aerei rilevati hanno volato sulla parte est della linea mediana dello Stretto die nella zona sud-ovest di identificazione di difesa aerea, ha aggiunto il ministero. Le forze armate di Taipei hanno tenuto sotto controllo la situazione a queste attività con aerei, navie sistemi missilistici terrestri. L’onda lunga della visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi adel 2 agosto scorso, produce ancora i suoi effetti a distanza di una settimana. ...

