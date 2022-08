Taiwan, nessuna “tregua”: le esercitazioni militari continuano (Di lunedì 8 agosto 2022) L’esercito cinese proseguirà le manovre militari che ha svolto tra giovedì scorso e ieri intorno a Taiwan in risposta alla visita nell’isola del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 8 agosto 2022) L’esercito cinese proseguirà le manovreche ha svolto tra giovedì scorso e ieri intorno ain risposta alla visita nell’isola del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati...

vittobelli80 : @fashionart19 @alberto88ca @AmbCina @pinkfloyd @rogerwaters Direi che è a quello che dobbiamo aggrapparci. A mio mo… - MassimoPieroMe1 : @CesareInvictus E poi non c'è nessuna invasione dato che come stato Taiwan non esiste (non ha neanche un posto all'… - davide_kensuke : @Furio90643088 @PaoloBorg significa accettare che qualsiasi legislazione cinese prevale su quella americana. La Cin… - Momo_Sensei : RT @Floritmassimil1: Taiwan non è Cina ma uno Stato Sovrano ed INDIPENDENTE,nessuna dittatura come la Cina può permettersi di decidere chi… - andreacantelmo8 : @marketingpmi P.S. il senso del discorso di Calenda su Taiwan è quello perché è ciò che ha dichiarato in merito. Nessuna estrapolazione. -