Taiwan, Cina schiera altre navi e fa decollare altri jet, ma Taipei riapre al traffico internazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cina continua a mostrare i muscoli in mare e in cielo, Taiwan fa quello che può per ribadire di di essere pronta a difendere i propri confini, il mondo resta in attesa di capire gli... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) Lacontinua a mostrare i muscoli in mare e in cielo,fa quello che può per ribadire di di essere pronta a difendere i propri confini, il mondo resta in attesa di capire gli...

AmbCina : Il fondatore del gruppo musicale @pinkfloyd, @rogerwaters, alla #CNN: “La Cina non sta circondando Taiwan, Taiwan f… - marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - AmbCina : Sei motivi per cui la visita di #Pelosi a #Taiwan è un errore: 1??Rinuncia agli impegni passati 2??Calpesta il di… - ServiziAlLavoro : Taiwan, il ministero degli Esteri cinese: 'Le nostre esercitazioni sono trasparenti e professionali' Le forze armat… - elvis_sf : RT @VisioneTv: Grande clamore per l’Intervista alla CNN di Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd: “Biden sta alimentando la guerra in Ucra… -