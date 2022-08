Taiwan, Cina prosegue con manovre militari (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Nonostante l’annuncio iniziale secondo cui le manovre militari intorno a Taiwan si sarebbero dovute concludere ieri, l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni marittime e aeree su larga scala. La televisione di stato ha riferito che le esercitazioni si incentrano ora sulle “operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo”. Nel dare notizia martedì scorso delle manovre a nord, sud-ovest ed est dell’isola, la Cina aveva inizialmente indicato nella giornata di domenica una loro conclusione. Finora, tuttavia, non è stata data in alcun modo notizia formale di una loro cessazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Nonostante l’annuncio iniziale secondo cui leintorno asi sarebbero dovute concludere ieri, l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni marittime e aeree su larga scala. La televisione di stato ha riferito che le esercitazioni si incentrano ora sulle “operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo”. Nel dare notizia martedì scorso dellea nord, sud-ovest ed est dell’isola, laaveva inizialmente indicato nella giornata di domenica una loro conclusione. Finora, tuttavia, non è stata data in alcun modo notizia formale di una loro cessazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

