(Di lunedì 8 agosto 2022) Un totale di 13e di 39 aerei dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese sono state rilevate "nella regione circostante" nel conteggio alle 17 locali (11 in Italia): lo riferisce il ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - MediasetTgcom24 : Taiwan, quattro navi da guerra Usa posizionate al largo dell'isola #taiwan #cina #usa - raffaellamucci1 : RT @rtl1025: ?? Un totale di 13 navi e di 39 aerei dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese sono state rilevate 'nella regione cir… - rtl1025 : ?? Un totale di 13 navi e di 39 aerei dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese sono state rilevate 'nella… - TommyBrain : Taiwan, la Cina supera lo Stretto con aerei e navi da guerra: la situazione sta degenerando' -

...il ministero della Difesa disulle attività delle forze armate cinesi intorno all'isola. I militari di Taipei "hanno monitorato la situazione e risposto a queste attività inviando aerei,......scorsa settimana per esportare i cereali nell'ambito dell'accordo tra Ankara Mosca Kiev altre...Popolare di liberazione ha tenuto le sue più grandi Ma no Dai organizzati avendo nel mirino...Un totale di 13 navi e di 39 aerei dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese sono state rilevate "nella regione circostante" nel conteggio alle 17 locali (11 in Italia): lo riferisce il minis ..."Hanno volato sulla parte est della linea mediana dello Stretto di Taiwan e nella zona di sudovest dello spazio aereo di difesa".