Su Instagram le prime foto del bebè: «Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!» (Di lunedì 8 agosto 2022) Tripletta per Giusy Buscemi: l’attrice, 29 anni, è diventata mamma per la terza volta. Il 31 luglio è nato Elia Maria Michelini, il terzo figlio avuto dal marito, il regista Jan Michelini, 42. E l’annuncio, proprio come tante mamme star, non poteva che arrivare via social, dove sono state condivise anche le prime immagini del bebè appena nato. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche › Giusy Buscemi è in attesa del terzo figlio (un maschio): ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 agosto 2022) Tripletta per Giusy Buscemi: l’attrice, 29 anni, è diventata mamma per la terza volta. Il 31 luglio è nato Elia Maria Michelini, il terzo figlio avuto dal marito, il regista Jan Michelini, 42. E l’annuncio, proprio come tante mamme star, non poteva che arrivare via social, dove sono state condivise anche leimmagini delappena nato. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda leLeggi anche › Giusy Buscemi è in attesa del terzo figlio (un maschio): ...

