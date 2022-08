Strutture ricettive inesistenti: come difendersi dalle truffe che rovinano le vacanze (Di lunedì 8 agosto 2022) La vacanza per tanti è il momento più atteso dell'anno. Gli unici giorni in cui milioni di persone assaggiano un pizzico di libertà lontano dalle catene del lavoro. Ma anche questo "magico" momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) La vacanza per tanti è il momento più atteso dell'anno. Gli unici giorni in cui milioni di persone assaggiano un pizzico di libertà lontanocatene del lavoro. Ma anche questo "magico" momento ...

IoBevo : I concentrati Bimbo Drink® sono destinati ai bambini e in particolare ai piccoli ospiti di family hotel o altre str… - MaoGuerri : @LengoCotto 'Yakuza' non investe in strutture ricettive/turistiche, non sono business da samurai quelli - algol6555 : RT @YourAbruzzo: Se siete amanti della bicicletta avete un motivo in più per scegliere l’#Abruzzo! ?? #AbruzzoBikeFriendly è la rete regiona… - UTDigitale : RT @YourAbruzzo: Se siete amanti della bicicletta avete un motivo in più per scegliere l’#Abruzzo! ?? #AbruzzoBikeFriendly è la rete regiona… - visitorcity : RT @YourAbruzzo: Se siete amanti della bicicletta avete un motivo in più per scegliere l’#Abruzzo! ?? #AbruzzoBikeFriendly è la rete regiona… -