Striscia la Notizia, da settembre in arrivo nuove Veline al posto di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti? L’indizio (Di lunedì 8 agosto 2022) Talisa Jade Ravagnani non sarà più la velina bionda di Striscia La Notizia? La giovane ballerina, ex volto di Amici di Maria de Filippi, bazzica nel mondo della danza sin dalla sua tenera età. Nel 2019 l’italo americana ha partecipato a talent di Canale 5 nelle vesti di allieva, dove è tornata l’edizione successiva da professionista. Nell’estate 2020, Talisa ha conosciuto Giulia Pelagatti – la nuova Velina mora, anche lei ex concorrente di Amici – con cui ha condiviso per diverso tempo il bancone del tg satirico. Dopo le veterane di Striscia, Shaila Gatta e Mikaela Silva, le due ballerine dunque sono riuscite ad aggiudicarsi il posto di Veline. Presenza che il pubblico ha accolto però in maniera abbastanza fredda. I ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 agosto 2022)Jadenon sarà più la velina bionda diLa? La giovane ballerina, ex volto di Amici di Maria de Filippi, bazzica nel mondo della danza sin dalla sua tenera età. Nel 2019 l’italo americana ha partecipato a talent di Canale 5 nelle vesti di allieva, dove è tornata l’edizione successiva da professionista. Nell’estate 2020,ha conosciuto– la nuova Velina mora, anche lei ex concorrente di Amici – con cui ha condiviso per diverso tempo il bancone del tg satirico. Dopo le veterane di, Shaila Gatta e Mikaela Silva, le due ballerine dunque sono riuscite ad aggiudicarsi ildi. Presenza che il pubblico ha accolto però in maniera abbastanza fredda. I ...

IsaeChia : #StriscialaNotizia, a settembre in arrivo nuove Veline al posto di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti? L’indizio… - Gennaro13830980 : RT @seguimi2022: The Gaza Strip today, the consequences of Israeli Airstrikes La striscia di Gaza oggi, le conseguenze degli attacchi aere… - Tschenny2 : @AngeloniFilippo lasciali parlare....non capiranno mai. non sanno neanche come funziona l'attuale sistema monetario… - El66068524 : RT @seguimi2022: The Gaza Strip today, the consequences of Israeli Airstrikes La striscia di Gaza oggi, le conseguenze degli attacchi aere… - Claudio73691568 : RT @seguimi2022: The Gaza Strip today, the consequences of Israeli Airstrikes La striscia di Gaza oggi, le conseguenze degli attacchi aere… -