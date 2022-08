Stefano De Martino positivo al Covid! Salta il suo dj set a Forte dei Marmi

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 8 agosto 2022)Deè risultatoal Covid. A riferirlo all’Adnkronos sono stati gli organizzatori del premio “The Alessandro Nomellini awards 2022” in programma ieri sera al Twiga didei. Il conduttore napoletano avrebbe dovuto intrattenere gli ospiti con un dj set anni Duemila dopo la cerimonia di premiazione condotta da Simona Izzo. Deha dovuto dare forfait.Dee Belen Rodriguez (Foto Instagram) Anche Belen ha avuto il Covid Anche Belen Rodriguez ha contratto il coronavirus nelle scorse settimane. A svelarlo è stata lei stessa, a inizio luglio, via Instagram. “Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita! – ha spiegato – Però sono sana e salva ma è stato pesante. Devo dire che me ...