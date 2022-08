Stefano De Martino | È tutto finito | ecco cos' è successo al conduttore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 agosto 2022) NeancheDesfugge al contagio da Covid. A far trapelare la notizia, gli organizzatori di un evento al quale avrebbe dovuto partecipare. Preoccupazione per la fidanzata Belen Rodriguez. Una cosa è certa e valida per entrambi: il processo di guarigione passa dal silenzio sui social.De, 32 anni di età, è un giovane ballerino da sempre appassionato di danza. Sin da piccolo ha ottenuto grandi risultati, vincendo borse di studio a New York e studiando in prestigiose scuole di danza. Ai più è familiare sopratper la partecipazione al seguitissimo programma televisivo di Maria de Filippi Amici. In quell'occasione, Desi è qualificato in semifinale sebbene primo tra i ballerini. Da quel momento, il talento diè stato ...