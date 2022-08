Stanno tutti bene, Il laureato o la Coppa Italia? La tv dell’8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 8 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Belle & Sebastien – L’avventura continua”. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina, in procinto di tornare a casa con tutti gli onori. Il giorno tanto atteso arriva, ma Angelina rimane vittima di un terribile incidente aereo e data per morta dalle autorità locali. Sebastien però non si rassegna all’idea di averla perduta e decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo inseparabile amico a quattro zampe. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sopravvissuti”: in seguito ad una sparatoria, Athena e la squadra sono in stato di massima allerta perché il cecchino ha preso di mira proprio i Vigili del Fuoco di Los Angeles… Su RaiTre alle 21.20 c’è “Report”, il programma ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 8su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Belle & Sebastien – L’avventura continua”. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina, in procinto di tornare a casa congli onori. Il giorno tanto atteso arriva, ma Angelina rimane vittima di un terribile incidente aereo e data per morta dalle autorità locali. Sebastien però non si rassegna all’idea di averla perduta e decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo inseparabile amico a quattro zampe. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sopravvissuti”: in seguito ad una sparatoria, Athena e la squadra sono in stato di massima allerta perché il cecchino ha preso di mira proprio i Vigili del Fuoco di Los Angeles… Su RaiTre alle 21.20 c’è “Report”, il programma ...

